المُستشار براك يستقبل القنصل الفرنسي ويبحث معه سبل التعاون المشترك

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. أحمد براك في مكتبه بمقر الهيئة، اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2020، القنصل الفرنسي العام في القدس السيد رينيه تركواز، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وأطلع المستشار براك القنصل الفرنسي على مجموعة عمل قطاع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي أطلقتها الهيئة خلال الشهر الجاري، موضحا بأن الهيئة عملت على فتح قنوات التعاون مع العديد من الدول الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى أنه طورت علاقتها مع المجتمع المحلي، واتخذت العديد من الإجراءات والخطوات في سبيل تذليل العقبات وتشجيع الجميع للانخراط في مجالات النزاهة والتوعية والوقاية والشفافية.

وشدد على أهمية وضرورة تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك، بين الهيئة وكافة المؤسسات والهيئات الفرنسية ذات العلاقة بتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية.

واستعرض المستشار براك آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، موضحا خططها المستقبلية التي تطمح من خلالها لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني.

بدوره عبًر القنصل تركواز عن إعجابه بمجموعه العمل التي أطلقتها الهيئة، مؤكداً على أن تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المُجتمعات عملية تحتاج لتضافر جهود المجتمع بأكمله وبكافة مؤسساته.