ردا على بيان اتحاد المعلمين .. "التربية" مستمرون بخطة التعلم المدمج في المدارس

رام الله - وطن: أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل وفق خطتها بشأن العودة للمدارس التي أقرتها الحكومة دون أي تغيير، وعلى ضرورة الإبقاء على أبواب المدارس مشرعة وعلى جذوة التعليم متقدة في كل مدرسة وفي كل بيت.

وجاء بيان "التربية" الذي وصل وطن، ردا على بيان اتحاد المعلمين الذي اعلنوا فيه التحول للتعلم عن بعد بشكل كامل، وعدم توجه المعلمين للمدارس، على إثر استمرار الأزمة المالية وعدم الانتظام في صرف رواتب المعلمين.

وقالت الوزراة في بيانها، "نتوجه بالتحية والتقدير للأسرة التربوية، مثمنةً دورها في تنفيذ خطة العودة للمدارس التي أقرتها الحكومة والتي تستند إلى نظام التعليم المدمج، وإلى بروتوكول صحي يوفر مقومات التعليم الآمن، وقد جاء ذلك بعد غياب الطلبة عن مدارسهم لما يزيد عن ستة أشهر".

وأهابت الوزارة بمعلميها ومعلماتها بالاستمرار في تحمل أعباء تأدية رسالتهم السامية في ظل التحديات الجسام التي يواجهها شعبنا الفلسطيني العظيم، حسب ما جاء في البيان

وكان اتحاد المعلمين، قد اعلن اليوم الاربعاء أنه وبدءا من الثلاثاء المقبل، سيتم التحول للتعلم عن بعد بشكل كامل، وعدم توجه المعلمين للمدارس، على إثر استمرار الأزمة المالية وعدم الانتظام في صرف الرواتب.

وفي بيان له، الأربعاء، طالب الاتحاد وزارة التربية والتعليم بتنظيم عمل المعلمين والموظفين في المديريات، وقال إن يومي الأحد والإثنين المقبلين يومان تحضيريان للانتقال للتعلم عن بعد، داعياً للعمل على تحقيق ذلك في الأيام المذكورة.

وقال الاتحاد إن الأزمة المالية الحالية تعصف بكل المكونات المجتمعية والمؤسساتية، وأن على الحكومة طرح خطتها للخروج من هذه الأزمة .

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