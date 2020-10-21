المصرفي عماد السعدي مديراً عاماً للبنك الإسلامي الفلسطيني

رام الله - وطن: أعلن مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني عن تسلم المصرفي عماد السعدي مهام منصبه الجديد مديراً عاماً للبنك وذلك بعد مصادقة سلطة النقد الفلسطينية على ترشيحه من قبل المجلس.

ويعتبر السعدي (51 عاماً) من أبرز الكفاءات المصرفية الفلسطينية، لخبرته المتنوعة والقيمة من خلال مسيرته العملية المتواصلة منذ أكثر من 27 عاماً، حيث التحق بالقطاع المصرفي منذ العام 1993، وتدرج في عدة مناصب إدارية رفيعة في البنك الإسلامي الفلسطيني كان أولها منصب المدير الإقليمي للفروع، ثم مساعد المدير العام لشبكة التوزيع، ومنذ مطلع العام 2019 تولى السعدي منصب نائب المدير العام، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة التكافل للتأمين ممثلاً عن البنك، وجرى خلال العام 2019 أيضاً اختياره خبيراً مالياً وعضواً في مجلس إدارة صندوق الأقراص الزراعي بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني وبترشيح من وزير الزراعة، وخلال العام 2020 أصبح السعدي عضوا في مجموعة عمل الاستدامة التابعة للمجلس العام للمؤسسات والمصارف الإسلامية CIBAFI Sustainability Working Group مع نخبة من الخبراء في الاقتصاد والمصرفية الإسلامية في العالم.

ويحمل السعدي شهادة الماجستير في الإدارة المالية والمصرفية من جامعة M.S UNIVERSITY–INDIA، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة، وهو منذ العام 2018 باحث دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في جامعة IZU في تركيا، وفي العام 2019 اختارته مجلة الاقتصادي في فلسطين من بين أبرز الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد الفلسطيني، علماً أنه قد عمل سابقاً محاضراً في الجامعة العربية الأمريكية ومدرباً لموظفي البنوك في معهد فلسطين المصرفي.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري إن اختيار السعدي مديراً عاماً للبنك، جاء بعد عملية تقييم وفقاً لأفضل المعايير المعمول بها، ونظراً للإنجازات المهمة التي حققها خلال شغله لعدة مناصب إدارية متقدمة داخل البنك، أثبت خلالها قدرته على تحقيق أهداف وتطلعات البنك والتنفيذ الأمثل للخطط الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، مضيفاً أن هذا القرار تأكيدٌ على ثقة المجلس بالكفاءات داخل البنك لشغل أبرز المواقع الإدارية.

وعبر رئيس مجلس الإدارة عن ثقته بقدرة السعدي على قيادة البنك في ظل هذا المرحلة المليئة بالتحديات التي تواجه القطاع المصرفي والناجمة عن الأوضاع السياسية وتداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكداً يقينه بقدرته على تطبيق أفضل الممارسات بناءً على مهاراته الإدارية والمصرفية المتميزة وبالاستناد إلى التعاون مع كافة الزملاء لتحقيق رسالة البنك بتقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق تطلعات جمهور المساهمين.

من جانبه شكر السعدي مجلس إدارة البنك وسلطة النقد الفلسطينية على هذه الثقة، مؤكداً أن البنك سيواصل مسيرة إنجازاته من خلال المضي قدما بتنفيذ خطته الاستراتيجية وتقديم المزيد من الخدمات المصرفية التي تلائم احتياجات العملاء وتلبي تطلعات أبناء شعبنا.

ويعتبر البنك الإسلامي الفلسطيني من البنوك الرائدة في الأنشطة والخدمات المالية الإسلامية ويعمل على الاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث يوفر لعملائه الخدمات المصرفية المختلفة على مدار الساعة من خلال قنواته الرقمية المتعددة، ما يسهم في تحقيق تجربة مصرفية متميزة لهم.