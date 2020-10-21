توقيع اتفاقيتي دعم ياباني لصالح المخيمات وبناء مدارس بقيمة 33 مليون دولار

وطن: برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع اتفاقيتي دعم ياباني بقيمة 33 مليون دولار، لصالح تحسين المخيمات الفلسطينية، وبناء عدد من المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووقع الاتفاقية وزير المالية شكري بشارة، وممثل مكتب جايكا في فلسطين توشيا آبي، اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي عبر الاتصال المرئي من قطاع غزة، بحضور السفير الياباني لدى فلسطين ماغوشي ماسايوكي.

وقال رئيس الوزراء: "نتقدم بجزيل الشكر باسم سيادة الرئيس محمود عباس، الذي تربطه وتربطنا جميعا علاقة الصداقة مع دولة اليابان الشقيقة، فاليابان تقدم دعم جدي وملموس للشعب الفلسطيني من أجل تعزيز المؤسسات التعليمية والبنى التحتية والثقافية ومختلف القطاعات".

وأضاف اشتية: "هذه الاتفاقية التي توقع اليوم بقيمة 33 مليون دولار موزعة على بناء 10 مدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك تعزيز البنى التحتية في بعض المخيمات الفلسطينية، فهذا الدعم يشكل أولوية كبرى لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني".

وتابع رئيس الوزراء: "المخيم ليس موضوع تحسين بنى تحتية، فالمخيم رمز من رموز حق العودة للفلسطينيين، وتعزيز وجود المخيم هو هوية سياسية، وبناء المدارس يشكل قمة الأولويات لمشروع التنمية الفلسطيني، فالفلسطيني يفخر بأن لديه أعلى نسب التعليم في العالم".

وأردف اشتية: "نهنئ رئيس الوزراء الياباني الجديد، ونتقدم لرئيس الوزراء السابق الذي عملنا معه منذ فترة طويلة بجزيل الشكر، فاليابان معنا من اجل انهاء الاحتلال وتعزيز المؤسسات الفلسطينية وتجسيد وترسيخ الدولة على الأرض".

من جانبه قال أبو هولي: "نثمن الدعم الياباني لمخيمات اللاجئين سواء في فلسطين أو في الشتات، بالإضافة الى الدعم المستمر للأونروا المستهدفة سياسيا وماليا بهدف إنهاء وجودها".

بدوره قال السفير الياباني: "نيابة عن الحكومة اليابانية أود التأكيد على دعمنا المستمر للشعب الفلسطيني، خاصة لدعم الأطفال والشباب والمجتمعات المهمشة في جميع الأراضي الفلسطينية، ونؤكد على المزيد من العمل مع الحكومة والشعب الفلسطيني لتعزيز الصداقة والثقة المتبادلة".