الاحتلال يهدم منزلًا ويسرق معدات للبناء في بيت لحم

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلًا واستولت على معدات للبناء في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت منطقة "خربة عليا" جنوب الخضر، وأغلقت المكان، ومنعت دخول وخروج المواطنين منها واليها.

وأشارت إلى أنها هدمت منزلًا يعود للمواطن سميح أحمد صلاح المكون من طابق بمساحة اجمالية 120 مترًا مربعًا، واستولت على معدات للبناء من محيطه.

ولفتت إلى أنها المرة الرابعة التي تهدم فيها قوات الاحتلال منزله، خلال العامين الماضيين.