بدء التسجيل لبرنامح زيارات أهالي المعتقلين في الضفة

وطن: أعلن الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأربعاء، بدء التسجيل لبرنامج الزيارات العائلية للمعتقلين.

وأوضح الصليب الأحمر، في بيان، أن الزيارات العائلية لأهالي المعتقلين في القدس ستنطلق الأحد المقبل، الموافق الخامس والعشرون من الشهر الجاري، ومطلع الشهر المقبل لأهالي الضفة الغربية.

وأشار إلى أن التسجيل كالمعتاد يتم من خلال التواصل معه عبر الهاتف حسب المنطقة قبل أسبوع على الأقل من موعد الزيارة.

ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية قد تفرض قيوداً على مناطق أو أماكن احتجاز معينة، وعليه من الممكن أن يتم تعديل جدول الزيارات بانتظام، وسيظل احتمال إلغاء الزيارة في آخر لحظة ممكناً، وسيتم تبليغ الأهالي بذلك.

وبالنسبة لأهالي المعتقلين من قطاع غزة، قال: لم يطرأ أي تغيير بعد بخصوص البرنامج، وما زلنا في حوار مستمر لمحاولة استئناف الزيارات من قطاع غزة، في ظل جائحة كوفيد-19.