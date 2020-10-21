اتحاد المعلمين يعلن التحول للتعلم عن بعد بشكل كامل بدءا من الثلاثاء المقبل

وطن: اعلن اتحاد المعلمين، أنه وبدءا من الثلاثاء المقبل، سيتم التحول للتعلم عن بعد بشكل كامل، وعدم توجه المعلمين للمدارس، على إثر استمرار الأزمة المالية وعدم الانتظام في صرف الرواتب.

وفي بيان له، الأربعاء، طالب الاتحاد وزارة التربية والتعليم بتنظيم عمل المعلمين والموظفين في المديريات، وقال إن يومي الأحد والإثنين المقبلين يومان تحضيريان للانتقال للتعلم عن بعد، داعياً للعمل على تحقيق ذلك في الأيام المذكورة.

وقال الاتحاد إن الأزمة المالية الحالية تعصف بكل المكونات المجتمعية والمؤسساتية، وأن على الحكومة طرح خطتها للخروج من هذه الأزمة.