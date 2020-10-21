عائلة صائب عريقات: لا تغيير على وضعه الصحي منذ الأمس

وطن: أفادت عائلة أمين سر الللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات لوكالة "وفا" الرسمية، اليوم الأربعاء، بأنه لا تغيير على وضعه الصحي منذ الأمس.

وقالت سلام ابنة د.صائب عريقات، مساء أمس، إن والدها لا يزال يرقد في العناية المركزة لوحدة الكورونا في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

وأكدت في حديث لتلفزيون فلسطين، أن والدها لا يزال موصولا بجهاز التنفس الاصطناعي، ووضعه مستقر، وتم اليوم وصله بجاهز الإيكمو لمساعدة الرئة في الحفاظ على وظائفها من التلف جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت أن وصله بجهاز الإيكمو تم بعد تشاور عدد كبير من الاطباء، واستشارة أطباء في الولايات المتحدة الامريكية كانوا يتابعون حالة والدها بعد عملية زراعة الرئة .

وأضاف سلام: حتى الآن ابي متجاوب مع جاهز الإيكمو والأطباء يطمئنوننا.

يشار إلى أن جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)، يعمل من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية سواءً في اوعية العنق أو الفخذ ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني اكسيد الكربون وإرجاعه للجسم، وبالتالي يعمل الجهاز كرئة خارجية تساعد على تروية الأعضاء حتى تتعافى الرئة وتستعيد وظائفها الأمر.