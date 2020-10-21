الاحتلال يُصنّف القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي "منظمة إرهابية"

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، تصنيف كتلة "القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي" الإطار الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأنه "تنظيم غير مشروع وإرهابي".

وأصدرت قيادة قوات الاحتلال بياناً أعلنت فيه توقيع قائد جيش الاحتلال بالضفة الغربية تامير يداعي في شهر أغسطس/ آب الماضي على القرار.

واتهم بيان الاحتلال "القطب الطلابي بالقيام بأعمال وصفها بـ "التخريبية" والتي تسببت بقتل عدد من الإسرائيليين من بينهم الوزير الأسبق رحبعام زئيفي عام 2001".

كما اتهم البيان، "الجبهة الشعبية في السنوات الأخيرة باستخدام الخلايا الطلابية في الجامعات بالضفة لتجنيد عناصر لتنفيذ هجمات".

وأضاف "هذا الإعلان الجديد يعد خطوة إضافية مهمة في حملات قوات الأمن ضد الأهداف "الإرهابية"، وبالتالي يسمح بتعزيز الحملات في مجال إنفاذ القانون وأنشطة مكافحة الإرهاب ضد كتلة القطب ونشطاء تابعين لها"، وفق زعمه.

ويتهم الاحتلال المنتمين للقطب الطلابي بتنفيذ عمليات مُقاومة أدت لمقتل مستوطنين.

وقد تعرض عدد كبير من طالبات وطلاب القطب إلى حملة ملاحقة واعتقالات واسعة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حملة تحريض واسعة على أنشطة وفعاليات القطب داخل وخارج جامعة بيرزيت.