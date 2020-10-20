المتعافون من كورونا في القدس خلال اليومين الأخيرين أكثر من المصابين به

وطن: أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء الثلاثاء، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في المدينة، خلال اليومين الأخيرين، أكثر من عدد المصابين به.

وأفاد الجبريني "بتسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء) وأمس (الإثنين) في المدينة". وذكر أنه تم تسجيل 40 إصابة يوم الإثنين، و30 إصابة الثلاثاء.

وأكد تعافي 88 حالة لينخفض بذلك عدد الإصابات النشطة إلى 438 إصابة، بحسب البيان.

واعتبر الجبريني أن "عدد الإصابات المنخفض يدعو إلى التفاؤل لكن بحذر نظرا لقلة عدد الفحوصات".