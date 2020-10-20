حزب التكتل التونسي يؤكد دعمه المطلق للحق الفلسطيني

وطن: أكد رئيس حزب التكتل التونسي خليل الزاوية دعم حزبه المطلق واللامحدود للحق الفلسطيني، مشيدا بمواقف القيادة الفلسطينية الصامدة في وجه الضغوطات.

جاء ذلك خلال استقبال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية هائل الفاهوم، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس حزب التكتل التونسي، في مقر السفارة بالعاصمة تونس.

وشدد الزاوية على موقف حزبه الداعم لحقوق شعبنا وفق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون وتعزيز التنسيق بين الجانبين في عديد القضايا، خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، أطلع السفير الفاهوم، رئيس حزب التكتل التونسي على آخر المستجدات والتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل مخططات التصفية التي تتعرض لها.