الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات في رام الله

وطن: قبضت الشرطة اليوم على شخصين من تجار المخدرات وبحوزتهما مواد يشتبه أنها مخدرة معدة ومجهزة للبيع في مدينة رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد توافر معلومات حول وجود تجار مخدرات يقومون بإعداد وتجهيز مواد مخدرة بهدف بيعيها، على الفور وبعد استصدار أمر تفتيش من قبل النيابة العامة ، تحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة للمكان، وتم ضبط 47 إصبع من مادة الحشيش وبلاطة حشيش وثلاث أرباع قطع حشيش بوزن 280،6 غم، و66 حبة اكستازي بحوزة شخصين متلبسين.

وأضافت أنه تم ضبط مركبة غير قانونية تستخدم في ترويج المخدرات ومبلغ مالي بقيمة 1450 شيكل يشتبه بأنها من بيع المخدرات.