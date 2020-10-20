نقابة المحامين: شكوى رئيس مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بحق عدد من المحامين تشكل قيدا خطيرا على حقهم في الدفاع عن موكلينهم

وطن: اعتبر مجلس نقابة المحامين أن الشكوى المقامة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، للنائب العام أكرم الخطيب بحق عدد من المحامين وموضوعها الذم الواقع على السلطة العامة، بأنها ملاحقة تشكل قيدا خطيرا على حق المحامي في الدفاع عن موكلينه بل وتتجاوز ذلك لتصبح محاكمة لمهنة المحاماة بأكملها وبالحقوق والحريات العامة ويشكل مساسا بالعلاقة بين اطراف منظومة العدالة.

وأكد المجلس في بيان له، مساء اليوم، أنه قرر التوجه الى النائب العام بمذكرة بهذا الخصوص طالبا من خلالها حفظ هذه الدعوى ومنع ملاحقة أي زميل للاسباب المذكورة.

فيما يلي نص بيان نقابة المحامين:

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

الزميلات الزملاء الافاضل

تحية الحق والعروبة وبعد

تلقت نقابة المحامين الفلسطينيين الكتاب الصادر عن عطوفة النائب العام الاستاذ أكرم الخطيب المحترم بخصوص الشكوى المقامة من قبل معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بحق عدد من الزملاء وموضوعها الذم الواقع على السلطة العامة سندا لنص المادة ١٩١ من قانون العقوبات النافذ، بناء على الكتاب الصادر عنهم والموجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والمتضمن تدخل السلطة التنفيذية في تمديد توقيف موكلهم.

اذ ينظر مجلس النقابة ببالغ القلق لهذا الاجراء والذي خالف نص المادة ٢٠ من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ والتي منحت المحامي ضمانا قانونيا في اختيار الاسلوب الذي يراه مناسبا في دفاعه عن موكله ولا يكون مسؤولا مما يورده في استشاراته او مرافعاته كتابة او شفاهة ولا يجوز توقيفه او تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.

وكذلك لما فيه من مخالفة لنص المادة ١٩٨ فقرة ٢ من قانون العقوبات النافذ والتي استثنت من الملاحقة على الذم والقدح اذا كان موضوعه اثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اخر اشترك في تلك الاجراءات كقاض او محام.....، اذ أن مجلس النقابة وسندا لنصوص القانون يعتبر أن هذه الملاحقة تشكل قيدا خطيرا على حق المحامي في الدفاع عن موكلينه بل وتتجاوز ذلك لتصبح محاكمة لمهنة المحاماة بأكملها وبالحقوق والحريات العامة ويشكل مساسا بالعلاقة بين اطراف منظومة العدالة.

وبناء على ما تقدم من أسانيد قانونية فان مجلس النقابة قرر التوجه الى عطوفة النائب العام بمذكرة بهذا الخصوص طالبا من خلالها حفظ هذه الدعوى ومنع ملاحقة أي زميل للاسباب المذكورة.

مع الاحترام

تحريرا في 20/10/2020

مجلس نقابة المحامين