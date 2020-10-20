وطن: أعلن المركز الإعلامي القضائي ارتفاع عدد القضاة المصابين بفيروس الكورونا في محكمة بداية وصلح رام الله إلى خمسة.

وقال إن العمل في محكمة بداية وصلح رام الله يبقى بالحد الأدنى وفقا لما تم إعلانه سابقا غدا وبعد غد، وسيصدر بيان آخر يحدد وتيرة العمل اعتبارا من الاحد.

وكان رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، قرر أمس إغلاق مقر المحكمة اليوم وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس، بعد ثبوت عدة اصابات بين القضاة والموظفين بفايروس كورونا، وذلك لاتاحة المجال أمام حصر المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند، ولمنع استمرار تفشي الفايروس في مرافق المحكمة شديدة الاكتظاظ.

وجاء هذا القرار بناء على توجيهات رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، الذي أكد بدوره على أن السلطة القضائية ستواصل ممارسة صلاحياتها الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة رغم الظروف القاهرة.

وأوضح القاضي السلايمة أن العمل في الأيام المذكورة سيكون بالحد الأدنى، وسيقتصر على نظر طلبات تمديد التوقيف وإخلاء السبيل، وسيتم النظر في دورة مخالفات السير، ومخالفات حالة الطوارئ المعينة لليوم.

وسيقتصر العمل في دائرة التنفيذ على استرداد أوامر الحبس، وأية طلبات تنفيذية أخرى لا تحتمل التأخير.

وأكد القاضي السلايمة أن بيانا آخر سيصدر يوم السبت المقبل، لتحديد وتيرة العمل اعتبارا من يوم الأحد، بناء على نتائج فحص المخالطين من اقضاة والطاقم الإداري المساند. داعيا كل من يضطر إلى مراجعة محكمة بداية وصلح رام الله في الأيام المذكورة أعلاه لأخذ متطلبات السلامة العامة على محمل الجد لتجنب نقل عدوى الكورونا.