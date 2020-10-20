صور | الدفاع المدني: اربع إصابات إحداها خطيرة بحادث سير بين 5 مركبات شمال بيت لحم

وطن: اخلت طواقم الدفاع المدني اربع إصابات منها اصابة خطيرة، بينما وصفت الإصابات الأخرى بالمتوسطة والطفيفة اليوم الثلاثاء 20/10/2020 جراء حادث سير وقع بين خمس مركبات منها مركبة شحن محملة بالزيوت في مدينة بيت جالا شمال بيت لحم.

وذكر الدفاع المدني في بيان لها، أن طواقمه عملت على اخلاء اربع إصابات مع طواقم الهلال الأحمر ومساعدتهم في نقل الإصابات لمركبات الإسعاف ومن ثم تم العمل على إزالة كميات كبيرة من الزيوت جراء انسكابها من مركبة الشحن على الطريق بالتعاون مع بلدية بيت جالا وفصل البطاريات تحسبا لوقوع تماس كهربائي والتسبب بحريق.