الاحتلال يحول القيادي في حماس حسن يوسف للاعتقال الإداري 6 أشهر

وطن: قررت سلطات الاحتلال تحويل الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس للاعتقال الإداري 6 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال يوسف (64 عاماً) مطلع الشهر الجاري بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة بيتونيا جنوب رام الله.

وجاء اعتقال يوسف بعد شهرين فقط من الإفراج عنه بتاريخ 23/7/2020، حيث أمضى 15 شهرًا في الاعتقال الإداري، علما أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 23 عاما.

ويعد الشيخ حسن من أبرز قيادات "حماس" في الضفة الغربية، ومن مبعدي مرج الزهور في الجنوب اللبناني في عام 1992، وانتخب نائباً في المجلس التشريعي رغم تواجده بالاعتقال في سجون الاحتلال.