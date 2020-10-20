الوزير غنيم: تم العمل على حل مشكلة المياه لقرى ميثلون

وطن: أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم على أنه تم حل مشكلة المياه التي عانى منها أهالي قرى ميثلون خلال الفترة الماضية، من خلال تأمين كميات المياه اللازمة من مصادر جديدة. منوها إلى أن العمل جارٍ لإيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه في المنطقة تضمن استدامة تزويد المواطنين بالمياه على مدار العام.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه رئيس وأعضاء مجلس خدمات المياه المشترك لمنطقة ميثلون، لاستكمال العمل والوقوف على تطورات القضايا التي تم طرحها في الاجتماع الماضي بين الطرفين، حيث قام المجلس بتسديد جزء من الديون المستحقة عليه كأثمان للمياه، وفقا لما تم التوافق عليه بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.

من جانبه، تعهد مجلس خدمات المياه المشترك لمنطقة ميثلون خلال الاجتماع على أن يقوم بتوريد وتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي حددتها سلطة المياه، وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتسديد قيمة عدادات المياه من قيمة الديون المترتبة على مزودي الخدمات، وكذلك أكد المجلس على التزامه بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه لصالح سلطة المياه، والعمل على رفع كفاءة عمليات الجباية وتحفيز مواطني المنطقة على تسديد فواتير المياه.

وفي ختام اللقاء،أكد م. غنيم على أن كمية المياه المخصصة لمنطقة ميثلون كافية لتغطية احتياجاتها للشرب، مطالبا المجلس بضرورة متابعة ورفع كفاءة عمليات التوزيع العادلة لهذه المياه لتصل المواطنين في مختلف المناطق، مكررا تأكيده على مواصلة العمل على تأمين مصدر مائي مستدام يزود المنطقة بكميات مياه آمنة، وبذل جهود حثيثة لتذليل العقبات الصعبة أمام تأمين المضخة اللازمة لرفع إنتاجية البئر المزودة للمنطقة، لضمان عودة ضخ كميات المياه منه كما كانت عليه سابقا.