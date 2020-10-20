افتتاح حديقة فلسطين بمقر السفارة التونسية برام الله

وطن: افتتح وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، حديقة فلسطين الخاصة بمقر السفارة التونسية برام الله.

وشارك في الافتتاح سفير جمهورية تونس لدى فلسطين الحبيب بن فرح وعضو اللجنتين المركزية لحركة فتح و التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الاحمد، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام،ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ووكيل وزير الزراعة م. عبد الله لحلوح ورئيس مجلس إدارة مجلس الزيتون الفلسطيني محمود حسين .

وأشاد عطاري بعمق العلاقات الفلسطينية والتونسية التاريخية القائمة على المحبة والتعاون ما بين الشعبين،مشيرا إلى الدعم الكبير الذي حظيت وتحظى به القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني من قبل الشعب التونسي الشقيق،مستذكرا شهداء الثورة الفلسطينية الذين تحتضنهم تونس على ثراها.

كما تحدث عطاري عن العلاقة الروحية المرتبطة ما بين فلسطين وتونس التي أكد أنها مستمدة بالأساس من إيمان الشعب التونسي بعدالة قضية فلسطين،ومستمدة من عقيدة الكفاح والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال : نحن في فلسطين تركنا شهداء أعزاء علينا في حمام الشط شهداء الشعب الفلسطيني والتونسي والشهداء القادة ابو اياد والعمري وهايل عبد الحميد ودماء الشهيد ابو جهاد الذين تحتضنهم أرض تونس وأرواحهم لا تزال تحوم في سمائها.

كما استذكر وزير الزراعة شهداء تونس الذين ارتقوا على أرض فلسطين ميلود بن ناجح، وعمر الكيلاني،والشهيد عبد القادر الحنبولي.

وثمن موقف الرئيس التونسي الرافض للتطبيع والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

يشار الى أن حديقة فلسطين بمقر السفارة التونسية برام الله نفذتها وزارة الزراعة بالشراكة مع مجلس الزيتون الفلسطيني، حيث اشتملت على زراعة 100 شجرة زينتها شجرة زيتون كبيرة رمزاً للمواطنة والسلام والصمود.