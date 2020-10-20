الشرطة تضبط حافلة أطفال منتهية الترخيص وسائقها لا يحمل رخصة قيادة في جنين

وطن: ضبطت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء، حافلة أطفال منتهية الترخيص والتأمين يقودها شاب لا يحمل رخصة قيادة في بلدة ميثلون جنوب جنين.

وذكرت إدارة العلاقات ألعامة والإعلام بالشرطة، أن مركز شرطة ميثلون وخلال متابعتهم اليومية لحافلات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال، أوقفت حافلة تقل طلاب وبعد فحص الأوراق الثبوتية للسائق والحافلة تبين بأن السائق لا يحمل رخصة قيادة تخوله قيادة الحافلة ورخصة الحافلة والتأمين الخاصة بالحافلة غير سارية المفعول، مما استدعى ضبط الحافلة وتأمين الطلاب ونقلهم في مركبات أخرى.

وأضافت الشرطة، بأنه تم ضبط الحافلة وحجزها حسب الأصول وتم توقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة وتحرير مخالفات بحقه.