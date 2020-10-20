"الصحة": مقبلون على فترة طويلة للتعايش مع كورونا ولقاح الانفلونزا سيتوفر هذا الأسبوع

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، إن لقاح الانفلونزا الموسمية سيتوفر هذا الأسبوع وسيتم توزيعه على مديريات الصحة كافة، لإعطائه بالسرعة الممكنة لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والطواقم الطبية.

وتابع الشخرة، اليوم الثلاثاء، "إننا مقبلون على فترة طويلة للتعايش مع فيروس كورونا في ظل عدم التوصل الى لقاح حتى اللحظة"، مشيراً الى أن الوزارة تواصلت مع كل الجهات والمؤسسات الدولية التي يمكن أن تنتج هذا اللقاح للحصول عليه في حال تم ذلك.

وأضاف، مقبلون على خطر في الخريف والشتاء وتم تجهيز الطواقم الطبية لذلك وجرى تخصيص أرقام هواتف جديدة سيتم الإعلان عنها اليوم أو غدا لتمكين المواطنين من سرعة الاتصال .

وجدد الشخرة التأكيد على وجود عزوف من قبل المواطنين على إجراء فحص كورونا، معربا عن أسفه لاعتبار المواطنين إجراء الفحص عيباً أو أمرا مخجلا مبينا أن الطواقم الطبية رغم ذلك فإنها تتمكن من الوصول للمصابين من خلال تتبع الخارطة الوبائية.

وقال الشخرة في حديث لاذاعة "صوت فلسطين": إن الوضع الوبائي في فلسطين مستقر مقارنة بنسبة الاصابات التي تُسجل يوميا، ولا يوجد انخفاض ولا ازدياد وذلك بسبب استمرار المخالطة.

وبين أن الطواقم الطبية تقوم بسحب العينات على مدار الساعة من المخالطين درجة أولى وممن تظهر عليهم أعراض، وجرى أمس سحب 3 ألاف عينة وفي كل يوم تتراوح نسبة العينات من 3 إلى 5 آلاف .