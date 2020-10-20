المطالبة بعدم التضييق على المؤسسات الاهلية الفلسطينية وخاصة من قبل البنوك وسلطة النقد الفلسطينية

وطن: نظمت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية وبالشراكة مع نادي ثقافي البيرة في رام الله، الأحد، ورشة عمل حول أنظمة الرقابة الداخلية على عمل المؤسسات الاهلية، حضرها أعضاء هيئات ادارية وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية القاعدية العاملة في القطاعات المختلفة.

تضمنت الورشة العديد من المحاور ، حيث ركزت على مفهومها ولأنواعها وأهميتها، أهم النصوص الواردة في قانون الجمعيات الخيرية الفلسطيني، المحالفات الأكثر شيوعا في المؤسسات الاهلية ، وتوصيات واليات تعزيز الرقابة الداخلية على عملها.

اختتم المشاركون في الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعيل ادوات الرقابة الداخلية على المؤسسات وخاصة دور الهيئات العامة للمؤسسات، المطالبة بعدم التضييق على المؤسسات وخاصة من قبل البنوك وسلطة النقدد، تفعيل دور وزارات الاختصاص لتقوم بدورها في متابعة عمل المؤسسات ودعمها ماديا ومعنويا ، رفع وعي الهيئات العامة والعاملين بدورهم الرقابي وعدم تداخل المصالح.



وتنفذ هذه الورشات بهدف بناء قدرات المؤسسات والعاملين فيها وتوعيتهم بالقوانين الناظمة لعملها ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني: المحرك الاساسي لتنمية المجتمع المدني والتأثير في السياسات العامة" الذي تنفذه الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية – PNIN بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO، والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية، واتحاد الجمعيات الخيرية – القدس . والذي يهدف الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في الحوار الوطني، والسياسات العامة، والتشبيك على المستوى الاقليمي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.