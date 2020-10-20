رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يزورون التجمعات في جنوب تلال الخليل

رام الله - وطن: زار رؤساء البعثات وممثلون من الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وبولندا EUPOL COPPS مجتمعين فلسطينيين في قريتا أم الحير وخربة المجاز في جنوب جبل الخليل.

والتقى الدبلوماسيون بالسكان وممثلين محليين وممثلين عن المجتمع المدني، وتم إطلاعهم على التهديد المستمر بالهدم والإخلاء ونزع الملكية الذي يواجه المجتمعات الفلسطينية المحلية.

في أم الحير وخربة المجاز ، التقى رؤساء البعثات والممثلون بالسكان وممثلي المجتمع ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجتمعات.

وعرض المتحدثون التحديات التي تواجه سكان اثنتي عشرة قرية فلسطينية في منطقة مسافر- يطا في جنوب تلال الخليل الذين عاشوا على مدى العقدين الماضيين تحت التهديد المستمر بالهدم والإخلاء ونزع الملكية.

في الثمانينيات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة التي يعيشون فيها "منطقة إطلاق نار" ، وفي عام 1999 ، طرد سكان المنطقة.

في عام 2000 ، بعد تقديم التماس إلى محكمة العدل الاحتلال العليا من قبل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل والمحامي شلومو ليكر ، سُمح للسكان بالعودة إلى القرى حتى توصلت المحكمة إلى قرار نهائي. منذ ذلك الحين، كان السكان في مأزق قانوني ويعيشون تحت التهديد المستمر بفقدان منازلهم، حيث يقدم الاتحاد الأوروبي والدول المشابهة له المساعدة لكلا المجتمعين اللذين تمت زيارتها اليوم.

"واعربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة أمثالهم عن شعورهم بالقلق إزاء استمرار تهديد هدم الممتلكات والطرد من قبل المجتمعات المحلية لأكثر من عقدين من الزمن في منطقة مصافر-يطا واجه "، وفق ما قاله ممثل الاتحاد الاوروبي .

وأضاف: " ندعو إسرائيل إلى عدم تنفيذ عمليات هدم في التجمعات المذكورة ، المعرضة للخطر بشكل كبير. سيكون تهجير هذه المجتمعات مخالفًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي ".

واكد البيان ان الدول المشاركة في زيارة التجمعات تواصل معارضتها الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات التي تتخذها في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرة المنازل، وإن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويقوض جدوى حل الدولتين وآفاق السلام الدائم في المنطقة.