بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدين أحكام الإعدام الصادرة في غزة

وطن: أدانت بعثات الاتحاد الأوروبي، في القدس ورام الله، الثلاثاء، أحكام الإعدام الاربعة الصادرة في قطاع غزة يومي 8 و18 تشرين أول الجاري.

وجددت بعثات دول الاتحاد الأوروبي معارضتها القوية، تحت جميع الظروف، للجوء لعقوبة الإعدام.

وقال البعثات في بيان لها: إن الاتحاد الأوروبي يعتبر إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في حماية الكرامة الإنسانية والتطور المتدرج لحقوق الانسان. كما ويعتبر عقوبة الانسان قاسية ولا إنسانية، ذلك لأنها لا توفر الردع ضد السلوك الجنائي، كما تمثل حرمان غير مقبول لكرامة والانسان وسلامته.

وأضاف: يجب على سلطات الامر الواقع في غزة الامتناع عن تنفيذ أية اعدامات للسجناء وأن تلتزم بقرار وقف تنفيذ احكام الاعدام الذي اقرته السلطة الفلسطينية، بانتظار الغاء عقوبة الإعدام بالتوافق مع التوجه العالمي وبعد توقيعها البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.