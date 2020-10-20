أول دولة عربية تسمح للمستوطنين بالدخول مباشرة.. الإمارات وتل أبيب توقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرات

وطن: توقّع حكومة الاحتلال والإمارات، الثلاثاء، اتفاقاً يقضي بإعفاء متبادل من الحصول على تأشيرات الدخول، وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات تم التوصل إليها عقب توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

واكدت هيئة البث الإسرائيلية توقيع الاتفاق اليوم الثلاثاء، وقالت إن "الإمارات ستصبح بذلك أول دولة عربية لا تطلب من الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول إليها أو جواز سفر أجنبي".

هذا الاتفاق سيجري توقيعه في إطار لقاء في مطار اللد بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير المالية (الخزانة) الأمريكي ستيفن مينوتشين، ووزير المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطيار. وسيلقي الثلاثة بياناً مشتركاً"، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي "باراك رافيد" المراسل الدبلوماسي لموقع "واللا" العبري، في تغريدة على تويتر: "انتبهوا لهذا التطور الدراماتيكي: ستوقع إسرائيل والإمارات غدا اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات".

رافيد أضاف أنه "لن يحتاج الإسرائيليون الذين يسافرون إلى الإمارات إلى تأشيرة. ولن يحتاج مواطنو الإمارات الذين يسافرون إلى إسرائيل إلى تأشيرة".

ومن المفترض وصول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، للتوقيع على عدة اتفاقيات بينها اتفاق تسيير رحلات تجارية بين الجانبين.

وأمس الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت أول طائرة ركاب تجارية من بلد خليجي إلى إسرائيل، تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، وذلك في الوقت الذي أقر فيه الجانبان تسيير 28 رحلة أسبوعية بينهما.

بهذه الرحلة، أصبحت الشركة الإماراتية أول ناقلة بمنطقة الخليج تشغل رحلة ركاب تجارية من وإلى إسرائيل لنقل كبار مسؤولي السياحة الإسرائيليين إلى الإمارات.

تزامن ذلك مع اعتماد حكومة الإمارات، الإثنين، قراراً بالمصادقة على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل والذي جرى توقيعه في واشنطن الشهر الماضي، وذلك قبيل زيارة وفد إماراتي لإسرائيل.

عربي بوست