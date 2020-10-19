الكشف عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "البريميرليغ"

وطن: أعلن مسؤولو الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين عن ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا بأحدث جولة من الفحوص للكشف عن الفيروس سريع الانتشار بين اللاعبين وأطقم الأندية.

وقال المسؤولون إن المصابين سيخضعون الآن لإجراءات العزل الذاتي لعشرة أيام.

وأضافوا في بيان: "يؤكد الدوري الممتاز اليوم أن الفحوص التي أجريت بين الاثنين 12 أكتوبر والأحد 18 أكتوبر على 1575 لاعبا وفردا من أطقم الأندية كشفت عن ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس".

وارتفعت الإصابات بالعدوى إلى 42 بين اللاعبين وأفراد الأندية بعد سبع جولات من الفحوص منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 12 سبتمبر الماضي.

المصدر: (رويترز)