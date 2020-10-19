الاحتلال يعتقل المقدسي أيمن عبيد بعد ساعات من الإفراج عن نجله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الاثنين، والد الأسير المحرر عدي أيمن عبيد من منزله في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان ان القوات اعتقلت أيمن عقب وصول نجله عدي للمنزل، والذي أفرج عنه اليوم بعد 15شهرًا قضاها في السجون.

وتزامن اعتقال أيمن عبيد مع اندلاع مواجهات في حي عبيد بالعيسوية، بين قوات الاحتلال والشبان.

وافرج عن الأسير عدي عبيد اليوم من سجن ريمون الصحراوي، بعد ان امضى 15 شهرا في الأسر.

كما افرج عن حارس المسجد الأقصى سائد السلايمة مساء اليوم من مركز شرطة القشلة، بشرط الابعاد عن المسجد لمدة اسبوع، والرجوع بعد انتهاء مدة الابعاد.

وكان السلايمة اعتقل مع الحارس عيسى بركات، خلال عملهما داخل المسجد الأقصى، واقتادتهما القوات إلى مركز شرطة القشلة، وما يزال بركات قيد التحقيق.