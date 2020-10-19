جيش الاحتلال يزعم تدمير نفق شرقي قطاع غزة

وطن: زعم الناطق بلسان جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، اكتشاف نفق مع قطاع غزة نهار اليوم.

وأفادت القناة السابعة العبرية بأنّ النفق المزعوم كان قيد المتابعة منذ فترة إلى أن تمّ تدميره بشكل هندسي اليوم، مدّعية أنّه يخترق السياج الفاصل وله عدّة تفرعات بعدة مناطق.

وزعمت أنّ النفق المكتشف جرى حفره من عدّة مناطق في قطاع غزة.

وقالت القناة إنّ تدمير النفق تمّ نهار الاثنين عبر عملية هندسية داخل الحدود وبقيادة المنطقة الجنوبية وشعبة الاستخبارات بجيش الاحتلال .

وزعم الناطق على أنّ القدرات التكنولوجية لجيش الاحتلال في تطور دائم، واصفًا تدمير النفق المزعوم بـ"الإنجاز".

(صفا)