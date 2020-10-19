تعليق دوام المدارس ورياض الأطفال في اماتين بقلقيلية لمدة 24 ساعة بسبب تزايد الإصابات بكورونا

وطن: أعلن اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، مساء اليوم، تعليق دوام المدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات التعليمية لمدة 24 ساعة لكسر السلسلة الوبائية، بعد تزايد عدد الإصابات بين الطلاب، وكثرة المخالطين في بلدة اماتين.

وقال رواجبة في بيان مساء اليوم، إنه نظرا لتزايد عدد الإصابات في بلدة اماتين بين الطلاب وكثره المخالطين في صفوف الطلبه والهيئات التدريسيه، فقد قررنا ما يلي: تعليق الدوام في المدارس ورياض الاطفال وكافة المؤسسات التعليمية لمدة 24 ساعة وذلك لكسر السلسلة الوبائية في البلدة، وتمكين الطب الوقائي من تتبع الخارطة الوبائية وأخذ الفحوصات اللازمة وانتظار نتائج الفحوصات، والحد من انتشار الفيروس.