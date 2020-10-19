زوجة عريقات تؤكد أن وضع د.صائب مطمئن وارتفاع نسبة الأكسجين لديه الى 92

وطن: أفادت نعمة عريقات زوجة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الاثنين، بأن الحالة الصحية له "مطمئنة".

وقالت عريقات في مقطع فيديو: "نسبة الأكسجين لديه بلغت 92. الحمدلله الحمدلله".

وأضافت: "أنا مطمئنة".

وكانت دلال عريقات كريمة د. صائب عريقات قالت، مساء اليوم الاثنين، بأن حالة الدكتور لا تزال حرجة، وبأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته.

وكانت وزيرة الصحة د.مي الكيلة، قالت في وقت سابق من اليوم إن عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات، لافتة الى أنه أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مستشفى "هداسا عين كارم"، في وقت سابق اليوم، ان تدهورا طرأ على الوضع الصحي لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات صباح اليوم.

وذكر المستشفى الاسرائيلي حسب ما نقله موقع "روتر نت" العبري ان عريقات في وضع حرج، بعد ان حصل تدهور على وضعه الصحي صباح اليوم ما اضطرهم الى تخديره اصطناعيا.