فيديو | اسرائيليون يتظاهرون أمام مستشفى هداسا احتجاجا على وجود صائب عريقات في المستشفى

وطن: تظاهر إسرائيليون أمام مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة، مساء اليوم، احتجاجا على وجود صائب عريقات في المستشفى.

وكان عريقات أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك، حُوِّل أمس إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات، وفق ما ذكرت وزيرة الصحة د.مي الكيلة.

ولفتت كيلة إلى أن الوزارة على "تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولا بأول".

وتأتي تصريحات كيلة بعد ساعات قليلة من إصدار مستشفى "هداسا – عين كارم"، بيانا قال فيه إن تدهورا طرأ على صحة عريقات، خلال الليلة الماضية.

ووُصفت حالة عريقات الصحية بالحرجة، وأنه تم تخديره ومنحه تنفسا اصطناعيا، إثر صعوبات بالتنفس.

ونُقل عريقات من منزله في مدينة أريحا إلى مستشفى "هداسا"، مساء الأحد، بعد تدهور حالته الصحية. علما بأنه كان قد خضع لعملية زراعة رئة قبل ثلاث سنوات.