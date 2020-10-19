دلال عريقات: لا تزال حالة الدكتور صائب عريقات حرجة وفريق طبي دولي يشرف على حالته

وطن: أفادت دلال عريقات كريمة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الاثنين، بأن حالة الدكتور لا تزال حرجة، وبأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته.

وكان الصحفي الاسرائيلي جال برغر قد نشر في وقت سابق ان مستشفى هداسا استدعت عائلة الدكتور صائب عريقات "لالقاء نظرة الوداع عليه" بعد تدهور جديد في حالته الصحية.

وكان مستشفى "هداسا عين كارم" قال ان تدهورا طرأ على الوضع الصحي لعريقات صباح اليوم.