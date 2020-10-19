بالصور | تظاهرات مستمرة في المنامة رفضاً للتطبيع مع الاحتلال

وطن: خرج مئات البحرينيين في تظاهرات جابت مناطق مختلفة في المنامة، رفضاً لتوقيع البحرين بياناً بشأن إرساء العلاقات مع دولة الاحتلال، يوم أمس الأحد.

وندد المتظاهرون بزيارة الوفد الإسرائيلي للبحرين برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ورفعوا شعارات تدعو الإسرائيليين إلى الخروج من البحرين، مؤكدين أن "الاتفاق مع تل أبيب باطل".

وشهدت المنامة يوم أمس الأحد، توقيع وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني والوفد الإسرائيلي، إعلاناً مشتركاً لإرساء العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وذلك بحضور وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن.

وشمل الإعلان المشترك التوقيع على 6 ملاحق تتعلق بالعلاقات بين البحرين ودولة الاحتلال، في مجالات مختلفة مثل الرحلات الجوية وتأشيرات السفر.

كما قدّم وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي، طلباً رسمياً إلى نظيره البحريني، من أجل افتتاح سفارة إسرائيلية في المملكة.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، على اتفاق "التطبيع الأسرلة" مع "تل أبيب" في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورفضت المعارضة البحرينية والشعب البحريني زيارة المسؤولين الإسرائيليين لأراضيهم، وما خرج من اتفاقات ومقررات، كما وطالبت جمعية "الوفاق" البحرينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بحثّ الحكومة على إفساح المجال للبحرينيين "ليقولوا كلمتهم الفصل حول الاتفاق مع حكومة الاحتلال الصهيوني".

ورأت الجمعية أن هذه اللقاءات والاتفاقات "ممارسةٌ غير قانونية ومن دون قيمة"، مضيفةً أن الحفاظ على البحرين وحمايتها من "الإرهاب"، يتطلّبان مقاومة اتفاقات التطبيع.

(الميادين)