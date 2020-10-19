حمدي فرّاج يكتب لـوطن: عن الجوع الذي لا يهزم

السؤال الذي يطرحه كل فلسطيني بصوت خفيض ، وغالبا بينه وبين نفسه فقط ، ربما لعدم تيقنه من الجواب ، وربما خجلا من الذات ، هو : لماذا لا يجد ماهر الاخرس حركة تضامن اوسع في معركته وحيدا امام الجلاد ؟ هل هناك شك في عدالة معركته ؟ هل ثلاثة اشهر في الامتناع عن الطعام قاربت على الانتهاء ، فترة قصيرة في حسم مسألة الانتصار له ، في انتظار اسبوع آخر او شهر رابع يكون خلالها قد كف جسده عن الاحتمال ؟ وهل في مقدورنا بعدها كشعب وقيادات ومنظمات حقوقية قادرون على تحمل عبء صمتنا وتبكيت ضمائرنا.

وقبل الاجتهاد في الاجابة عن سؤال العجز والتقصير ، لا بد من التقرير ان حالة الاخرس دخلت كل بيت فلسطيني وعشرات ملايين بيوت الامة واحرار العالم ، وليس هناك من شخص واحد ، سمع بجوعه الاسطوري الا وانتابه التأثر البالغ والتعاطف الاخوي والانساني ، وقدح شرارة الغضب والحقد على هذه الدولة "الديمقراطية" التي لا تحتمل اطلاق سراح سجين يواجه الموت جوعا كل يوم منذ تسعين يوما . بالنسبة له لا تقاس الفترة بالايام ، بل بالساعات وربما بالدقائق ، فكل ساعة تمضي وكل دقيقة تدق تحمل معها معاناة عمر ودهر وذكريات وتطلعات. عربي متهالك ، سقط منه ما سقط ، والباقي ينتظر وما بدلوا تبديلا ، ثورة اختارت النزول عن "أحد" كي تحصل على غنيمة "الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" ، فلا على الدولة حصلت ولا على الثورة ابقت . مقاومة تهدد وتتوعد برشق بضعة قذائف في حالة موته ، ماذا سيقولون لزوجته ووالدته وابنائه الستة ، لم نكن نستطيع فعل اي شيء قبل ان يموت ؟ هل هذا جواب يصرف في ابجديات الثورات والمقاومات قديمها وحديثها ، القيادة الوطنية الموحدة الجديدة التي بشر بها امناء الفصائل على الهواء مباشرة ، أين هي من معركة ماهر ، أم انها تنتظر اعادة انتخاب ترامب من عدمه لكي تنطلق في معركة ماهر وبقية الاسرى الذين امضى بعضهم اربعين سنة في الباستيلات ، وعودة اللاجئين واستعادة القدس و تفكيك المستوطنات وانهاء الانقسامات واجراء الانتخابات الديمقراطية في قائمة مشتركة واحدة ، كل هذا متوقف على انتخابات امريكا بعد حوالي اسبوعين ؛ انتظرنا 27 سنة ، فلماذا لا ننتظر اسبوعين آخرين .

ترى ، هل ينتظركم ماهر المفعم بالالم والعذاب والليل والجوع ، جوع من نوع آخر ، يمتلك من التطلعات ما يمكنّه من ان يهزم الجلاد والشبع ، جوع شرس مسلح بأعتى اسلحة الانسان في كل مكان ، ضد العدو الذي لا يرحم ، والصديق الذي لا يفهم و لم يتعلم ، جوع أرخى ماهر سدوله على كل احرار العالم يحملونه في "الزوادة" التي لا تنضب والجوع الذي لا يمكن ان يهزم .

*************

هو الكفاح فخطّي يا مطارقه / بقيد مضطهد تاريخ مضطهد * أماه مهما احتواني القيد منفردا / فإنني بنضالي غير منفرد * وان يعضك ناب الجوع مفترسا / فقد عجنت رغيفا من ضياء غد * من لم تودع بنيها بابتسامتها الى الزنازين لم تحبل ولم تلد ... معين بسيسو.