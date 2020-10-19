جيش الاحتلال ينشر حواجز في محيط قطاع غزة

وطن: نصب جيش الاحتلال، صباح اليوم، الإثنين، حواجز في محيط قطاع غزّة وطلب من المستوطنين عدم الاقتراب من الجدار الأمني مع القطاع.

وقال الجيش في بيان إنه "يجري عمليّات هندسيّة" قرب الجدار الأمني وإنه "لا خطر على السكان".

وفي وقت سابق صباح اليوم، طلب الجيش من المزارعين عدم الوصول إلى الحقول المحاذية للجدار الأمني.

ومؤخرًا، غيّر جيش الاحتلال أولويّات تعامله مع التهديدات على ضوء صورة الوضع الإقليمي الحالية وانخفاض شدّة الاحتكاك في عدد من الجبهات، بحسب ما ذكر المحلل العسكري لموقع "واينت"، رون بن يشاي، السبت الماضي.

ورغم أن حزب الله اللبناني هو "العدو الأكثر خطرًا" لكنّ "التهدئة في قطاع غزّة – أو على العكس، الجاهزية لحرب ضخمة هناك – تعتبر اليوم في المنظومة الأمنية مواضيع يجب التعامل معها بسرعة أقصى"، بحسب بن يشاي، الذي ينقل عن ضابط رفيع في الجيش أن غزة ارتفعت إلى رأس سلم أولويات الجيش الإسرائيلي لأنها "غير مستقرّة وقابلة للانفجار".

وتابع الضابط الإسرائيلي "إن لم نصل إلى تهدئة مستقرّة مع حماس، تشمل تحويل الدعم القطري لمدّة سنة، وعمل غزيّين في إسرائيل، وتحلية مياه البحر وبناء منطقة صناعية وحلّ قضيّة الأسرى والمختفين، قد نجد أنفسنا قريبًا أمام تصعيد يجبرنا على إدخال قوات كبيرة إلى غزّة".