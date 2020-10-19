"الأونروا" تؤكد استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أقاليم عملها الخمسة

وطن: أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الولاية التي منحت اليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستنكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في لبنان في بيان، اليوم الاثنين، ما تقوم به بعض مواقع التواصل الإجتماعي بنشر وتداول خبر "عقد اجتماع سري ناقش قضية امد التمديد للوكالة وأن هناك رغبة أممية بإقالة الوكالة وايجاد بديل يضمن للاجئين الفلسطينيين الحل العادل لقضيتهم ووضع برنامج تسلسلي للبدء في تطبيق عملي لإنهاء "الأونروا" في مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر، مشددة على أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً.