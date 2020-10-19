اشتية: من المحزن ان تدخل بعض الوفود العربية الى الاقصى من بوابة الاحتلال

رام الله - وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية انه من المحزن أن تدخل بعض الوفود العربية من البوابة الاسرائيلية الى المسجد الاقصى بينما يُمنع المصلون من الدخول للمسجد لأداء صلواتهم فيه ، مضيفاً "الأقصى المبارك يدخله الناس من بوابة أصحابه وليس من بوابة الاحتلال"

وقال اشتية ان توقيع البحرين أمس اتفاقا مع إسرائيل يقدم جائزة مجانية للاحتلال ويفتح شهيته لقضم المزيد من الأراضي وإقامة المزيد من المباني الاستيطانية، ويضاعف من التحديات التي يوجهها الشعب الفلسطيني للخلاص والتحرر وإقامة دولته المستقلة.

ورحب اشتية بإعلان خمس دول اوروبية رفضها للتوسع الاستيطاني، وحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الذي يشكل ردا عمليا على مواصلة البناء الاستيطاني.

وتطرق اشتية الى الوضع الوبائي قائلا "نستعد لمواجهة الفصل الثاني من الفايروس، وطالما لم يتوفر اللقاح بعد ليس أمامنا سوى مضاعفة حرصنا على التقيد الصارم بالتدابير الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي".