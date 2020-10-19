غزة: حالة وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا)، بالقطاع، بالإضافة إلى 77 حالة إصابة.

جاء ذلك في موجز الوزارة اليومي بشأن الفيروس في القطاع، بعد إجراء 1691 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت: إن المواطن شحته مصطفى خليل قويدر (83 عاماً) توفي في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، وهو من مدينة غزة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 35 حالة مصابة، ليصبح إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 4722 إصابة، منها حالات نشطة حالياً، 1859 حالة.

كما أوضحت أن هناك 2835 حالة من المتعافين، فيما ارتفع عدد الوفيات في القطاع جراء الفيروس إلى 28.