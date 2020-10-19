صائب عريقات في حالة صحية حرجة

رام الله - وطن: قال مستشفى "هداسا عين كارم" الاسرائيلية ان تدهورا طرأ على الوضع الصحي لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات صباح اليوم.

وذكر المستشفى الاسرائيلي حسب ما نقله موقع روتر نت العبري ان عريقات في وضع حرج، بعد ان حصل تدهور على وضعه الصحي صباح اليوم ما اضطرهم الى تخديره اصطناعيا.

واشار المستشفى الى ان عريقات امضى ليلة مستقرة، لكن تدهورا طرأ على وضعه الصحي صباح اليوم، حيث تم تنويمه اصطناعيا وتصنيف وضعه بالحرج.

وقالت المستشفى انها وضعت عائلة عريقات والسلطة الوطنية بصورة وضعه الصحي كما اعلنت انها على اتصال وتنسيق صحي ودولي مع احد الاطباء لبحث طبيعة العلاج لحالة عريقات، خاصة انه قام قبل شهور بزراعة رئتين.

وجرى نقل عريقات يوم امس الى مستشفى هداسا عين كارم بعد تدهور صحته جراء اصابته بفايروس كورونا، بعد طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية الى سلطات الاحتلال.