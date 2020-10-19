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فلسطيني
فتوح: "مركزية فتح" وافقت بالإجماع على التفاهمات التي جرى التوافق عليها في اسطنبول وما زلنا بانتظار موافقة حماس
حكام السعودية والإمارات والبحرين يحصلون على جائزة "صهيون"
الإصابات بكورونا على مستوى العالم تجاوزت الـ 40 مليون حالة
جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة
تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس خلال ثلاثة أيام
الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم
شاهد | مقدسيون يطردون الوفد المطبع الذي اقتحم الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
"شغف الرقص".. حركات انفعالية لتفريغ الطاقات الداخلية وممارسة الرياضة
طلال ناصر الدين لوطن : وقّعنا اتفاقية مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم المشاريع الصغيرة ، ومعلا مستمرون في التوسع والانتشار ودعم الاقتصاد الوطني
6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا و336 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة
بنك القدس يقدم مبادرة "فرجت" بالتعاون مع مؤسسة التمكين.. هدمي لوطن: المبادرة ستمكن 6 عائلات من بناء مشاريع خاصة بها
مديرية صحة القدس لوطن: اسباب التسمم لحالات في بلدتي ابو ديس والعيزرية غير واضحة بعد وننتظر نتائج عينات الطعام اليوم
تطوير جهاز ياباني يرصد فيروس كورونا في هواء الزفير
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
اسعار صرف العملات
اسعار صرف العملات
19.10.2020
07:10 AM
وطن
:جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
الدولار: 3.38
الدينار: 4.70
اليورو: 3.89
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