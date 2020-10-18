الانتخابات الأميركية: تراجع ترمب في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد

وطن: أظهرت نتائج استطلاعات الرأي تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما أظهرت بيانات حملته أنه تراجع كذلك في جمع التبرعات، مع احتدام السباق الانتخابي.

ويكثف المرشحان للانتخابات الرئاسية الأميركية حملتيهما الانتخابية قبل أيام من المناظرة المرتقبة بينهما يوم الخميس، وفق ما ذكرته وكالتا فرانس24 ورويترز.

وفي هذا الإطار، يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى إلى تفادي "هزيمة مهنية"، الأحد، إلى نيفادا حيث يشارك في فعاليات انتخابية يوميا حتى موعد المناظرة. من جهته، يذهب المرشح الديمقراطي جو بايدن الأحد إلى نورث كارولاينا، في وقت تفيد فيه استطلاعات الرأي أنه متقدم على خصمه الجمهوري.

ويسعى كل من الرئيس ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن إلى استمالة المشاركين في التصويت المبكر مع تكثيف الحملتين نشاطهما قبل إجراء آخر مناظرة بين المرشحين الرئاسيين يوم الخميس المقبل.

وفي هذا الإطار، يتوجه ترامب الأحد إلى ولاية نيفادا، وهي ولاية مهمة أدلى فيها مئة ألف ناخب بأصواتهم بالفعل وفقا لبيانات الولاية.

وفي سعي لتفادي هزيمة مهينة، سيشارك ترمب في فعاليات انتخابية يوميا حتى موعد المناظرة المقررة في فلوريدا، حيث سيتوجه إلى أريزونا ونورث كارولاينا حسبما قال المتحدث باسم حملته تيم ميرتو.

وكان قد ذهب السبت إلى ميشيغان وويسكونسن في إطار حملته، وهما ولايتان فاز فيهما بفارق ضئيل في انتخابات 2016.

أما المرشح الديمقراطي فسيتوجه الأحد إلى نورث كارولاينا التي أدلى فيها 1.2 مليون ناخب بأصواتهم وفقا لبيانات الولاية.

مشاركة كثيفة في التصويت المبكر عبر البريد

وبحسب بيانات موقع مشروع الانتخابات الأميركية، أدلى 25.83 مليون شخص بالفعل بأصواتهم في الاقتراع. ويرجع السبب في هذا الإقبال على التصويت المبكر إلى مخاوف بشأن السلامة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 218 ألف أميركي في حين أصابت 8.1 مليون آخرين.

ويتقدم الديمقراطيون بشكل ملحوظ في الانتخابات المبكرة عن طريق البريد. وتفيد بيانات موقع مشروع الانتخابات الأميركية الذي تديره جامعة فلوريدا بأن 5.8 مليون ديمقراطي أدلوا بأصواتهم من إجمالي 10.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عن طريق البريد.

الجمهوريون قلقون

واستنادا إلى نتائج الاستطلاعات، أعرب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ علنا عن شكوكهم حيال زعيم حزبهم. فقد اعتبر السيناتور عن نبراسكا بن ساس أهالي ولايته في اتصال هاتفي مؤخرا أن الجمهوريين يواجهون "مذبحة في مجلس الشيوخ" بعدما أخفق ترمب في استجابته للوباء وأحدث شرخا بين واشنطن وحلفائها في العالم وأساء معاملة النساء.

بدوره، حذّر السيناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز من "مذبحة للجمهوريين بمقاييس ووترغيت".

ترمب يهاجم حاكمة ميشيغان

وأثناء التجمع الانتخابي في ميشيغان السبت، هاجم ترمب غريتشن ويتمر حاكمة الولاية الديمقراطية مرات عدة وانتقد القواعد التي تفرضها الولاية للحد من انتشار فيروس كورونا ووصف ويتمر بأنها "غير أمينة" وألقى الضوء على مؤامرة من التيار اليميني لخطفها كشفها مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال للحشد "آمل أن تطالبوها بالرحيل قريبا للغاية" مما دفع الجماهير لترديد "احبسوها".