مستشفى "هداسا": حالة صائب عريقات خطيرة لكنها مستقرة

رام الله-وطن: أفاد مستشفى هداسا، في بيان له اللية، الأحد، أن حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات (65 عاما)، الذي تدهورت صحته في اعقاب اصابته بفيروس الكورونا "خطيرة لكنها مستقرة".

وجاء في بيان المستشفى: "بعد توجه جهات في السلطة الفلسطينية الى حكومة إسرائيل وإدارة المركز الطبي هداسا، ادخل اليوم السيد صائب عريقات الى قسم العناية المكثفة لمرضى الكورونا في هداسا عين كارم".

وأضاف البيان أن عريقات وصل في حالة خطيرة واحتاج إلى الأكسجين بمستويات عالية.