"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة 10 سنوات على مدان بتهمة الخيانة

وطن: حكمت بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي عبد الله سمودي، والقاضي محمد جرادات على المتهم (أ،د) بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات عن تهمة الخيانة بدس الدسائس لدى العدو خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.