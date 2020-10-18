إصابات بالاختناق عقب إطلاق الاحتلال قنابل غاز داخل بناية سكنية في مخيم العروب

وطن: أصيب، اليوم الأحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق، بينهم ثلاثة أطفال، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل غاز مسيل للدموع، داخل منزل في مخيم العروب، شمال محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وأطلقت قنابل الغاز داخل عمارة سكنية لعائلة البطاط، ما تسبب بإصابة عدد من قاطنيها بالاختناق بينهم ثلاثة أطفال.

وأفادت ذات المصادر بأن مواجهات اندلعت إثر ذلك بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع باتجاههم.