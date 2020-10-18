نقل صائب عريقات الى مستشفى "هداسا عين كارم" بعد تدهور صحته

رام الله - وطن: أعلنت دائرة شؤون المفاوضات، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المصاب بفيروس "كورونا"، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة.

وقالت القناة 12 العبرية ان سلطات الاحتلال وافقت على نقل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية ان سلطات الاحتلال وافقت على طلب تقدمت به السلطة لنقل عريقات الى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي جراء اصابته بفايروس كورونا.

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان تدهورا طرأ على الوضع الصحي لصائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

واضافت المصادر ان طلبا تقدمت به وزارة الصحة الفلسطينية الى سلطات الاحتلال من اجل نقل عريقات الى المستشفى للعلاج.