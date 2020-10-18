"الخارجية": فتح باب التسجيل للراغبين في السفر الى مصر وأميركا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن فتح باب التسجيل للقيام بعملية حصر نهائية للأعداد الباقية من الطلبة والمواطنين الذين لم يسافروا الى جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذين لم يتمكنوا من شراء تذاكر سفر على رحلة الملكية الى القاهرة الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف تأمين سفرهم على رحلة مقبلة.

وأكدت الوزارة في بيان، ان هذا التسجيل هو الفرصة الأخيرة التي توفرها الوزارة لتأمين سفر طلبتنا الأعزاء للالتحاق بدراستهم في الجامعات المصرية، ولن تقبل اية طلبات للتسجيل او الإضافة، بعد اغلاق منصة التسجيل الالكتروني.

وأعلن فريق العمل المختص في الوزارة فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى الولايات المتحدة الأميركية للالتحاق بدراستهم، وأعمالهم وأسرهم.

وأشارت إلى أن التسجيل للسفر الى مصر واميركا يفتح على الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation، ويبدأ التسجيل على هذا الرابط في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد، ويغلق في تمام الساعة 12 من ظهر الثلاثاء المقبل الموافق 20-10-2020.