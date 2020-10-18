تنصيب جونغ إي-سون كرئيس لمجموعة هيونداي موتورز

وطن: أعلنت مجموعة هيونداي موتور أمس عن اختيارها جونغ إي سون لمنصب رئيس مجلس إدارة المجموعة خلفا للرئيسي السابق جونغ مونغ-غو الذي عين كرئيس فخري للمجموعة.

وعقدت شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز وشركة هيونداي موبيس اجتماعات استثنائية لمجلس الإدارة اليوم لمناقشة التعيين، حيث وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تنصيب جونغ إي سون الذي شغل لعامين منصب نائب الرئيس التنفيذي كرئيس جديد للمجموعة.

وبتعيين الرئيس الجديد للمجموعة تبدأ مجموعة هيونداي موتور فصلًا جديدًا في تاريخها تحت قيادة جونغ إي سون، تتبنى خلاله رؤية "معًا من أجل مستقبل أفضل"، ستعمل المجموعة بمقتضاها على تطوير واكتساب التقنيات والقدرات الرئيسية للتغلب على مشكلات السوق، والتي تتضمن آثار جائحة كوفيد -19.

مرتكزات جديدة للمجموعة

وشرح الرئيس الجديد جونغ إي سون، في خطاب افتتاحي له، الاتجاه المستقبلي للمجموعة مشيرا إلى أن مرتكزاته هي: "العملاء" و"الإنسانية" و"المستقبل" و "المساهمة الاجتماعية".

وقال شارحاً رؤيته لأول هذه المرتكزات: "يجب أن تنصب أهدافنا وجهودنا على العملاء، ونعنى هنا القيام بما يحقق لهم السعادة ويمكنهم من التركيز في حياتهم من خلال تقديم منتجات وخدمات تتصف بالجودة المثالية ".

واستمر جونغ إي سون، لأعوام، يؤكد على النهج الذي يركز على العملاء ورضاهم، وطبق هذا المفهوم على نطاق أوسع.

وأضاف الرئيس الجديد: "من أجل حرية الحركة والازدهار للبشرية، سنطور تكنولوجيا القيادة الذاتية الأكثر ابتكارًا وموثوقية في العالم، ونقدم تجارب تنقل جديدة تمامًا". حيث يقود جونغ تحول المجموعة من صانع سيارات إلى مزود حلول التنقل في المستقبل.

وستقدم المجموعة حلول تنقل مصممة خصيصًا لأنماط حياة العملاء وستواصل تنمية ريادتها في السوق في مختلف المجالات، بما في ذلك القيادة الذاتية، والكهرباء، وخلية وقود الهيدروجين، والروبوتات، والتنقل الجوي الحضري (UAM).

وقامت هيونداي موتورز مؤخرًا بتأسيس شركة Motional Inc. مع (Aptiv) لتطوير ونشر تقنية القيادة الذاتية الكاملة الرائدة في مجال صناعة السيارات، وتتعاون مع شركاء في جميع أنحاء العالم لتقديم خدمات التنقل التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمناطق المختلفة.

علاوة على ذلك، تحمس جونغ إي سون للإمكانات القوية لطاقة الهيدروجين ودافع عن نمو النظام البيئي للهيدروجين، مع التنفيذ الواسع لتكنولوجيا خلايا الوقود خارج السيارات.

وفي هذا السياق أشار جونغ: "إن تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية ذات المستوى العالمي الخاصة بنا لن تستخدم فقط في السيارات، ولكن أيضًا في مختلف المجالات، كحل للطاقة صديق للبيئة لمستقبل البشرية، وسنحقق أيضًا مستقبليا كل ما دار في خيالنا من خلال العناية بتكنولوجيا الروبوتات والتنقل الجوي الحضري (UAM) والمدينة الذكية وغيرها من الابتكارات الرائدة، التي ستوفر مستوى أرقى من تجارب الحياة للبشرية."

كما شدد جونغ إي سون في تصريحاته على أهمية المساهمة الاجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها المجموعة، مما يعكس التزامه طويل الأمد تجاه المجتمعات وتجاه أجيال المستقبل.

وفي هذا المحور قال: "تهدف مجموعة هيونداي موتور إلى أن تصبح شركة تعتز بتحقيق حلم الإنسانية في التنقل الآمن والحر والحياة المستقرة، وأن تشارك ثمارها مع العملاء في جميع أنحاء العالم."

ولا تقتصر التغييرات التي ستشهدها حقبة جونغ إي سون على خارج المجموعة فحسب بل طالت داخلها أيضا، فتحت قيادته تعمل المجموعة على تسريع جهودها نحو ثقافة مؤسسية أكثر صحة من خلال تمكين موظفيها وتشجيع التواصل الأفقي، مع التركيز على المرونة وخفة الحركة مثل الكثير من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا.

وقال جونغ: "إذا اعتبر كل موظف نفسه رائدًا ومميزا، ووجه تلك الطاقة الإيجابية إلى عمله فهذا حتما سينعكس على نمونا ونمو أجيالنا المستقبلية، وأنا على يقين تام من أننا سنجد بتلك الروح فرصًا جديدة للخروج من الأزمات، لذا سأعمل على تعزيز ثقافة الشركة التي تحترم التواصل والاستقلالية. وسأساعد في تنمية بيئة عمل إبداعية، حيث يتم احترام المواهب وتحقيق تطلعات الموظفين على أكمل وجه."

وستعمل المجموعة أيضًا على تبسيط عمليات صنع القرار لجعلها أسرع وأكثر شفافية، وتعزيز التواصل مع السوق لتعزيز قيمة المساهمين.

هيونداي من رئيس ناجح لرئيس قادر على مواجهة التحديات

تم اختيار جونغ إي سون لرؤيته المبتكرة وقيادته الأعمال الرئيسية للمجموعة بنجاح على مدار العامين الماضيين بصفته نائب الرئيس التنفيذي.

كما كان قد قاد تحول أعمال كيا موتورز خلال فترة رئاسته، وقاد نمو هيونداي موتور وسط الأزمة المالية العالمية وكنائب لرئيس مجلس الإدارة أطلق بنجاح العلامة التجارية الفاخرة جينيسيس.

وكان جونغ مونغ-غو الرئيس الفخري الجديد للمجموعة، كان قد أعرب مؤخرًا عن رغبته في ترك منصبه، وطلب من جونغ إي سون قيادة نمو المجموعة في المستقبل والابتكار على نحو يتجاوز التحديات الحالية.

ويحظى الرئيس الفخري جونغ مونغ-غو بشهرة عالمية واسعة النطاق لمساهماته في النهوض بصناعة السيارات العالمية، وقد تم وضع اسمه في قاعة مشاهير السيارات في عام 2020. حيث أدخل كيا موتورز إلى المجموعة خلال الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات، وحول الشركة إلى أحد أهم صناع السيارات الناجحين عالميا، كما طور شركتي هيونداي وكيا إلى شركتي سيارات عالميتين وتقدمت كوريا كدولة رائدة في صناعة السيارات.

وكان مفتاح نجاح مجموعة هيونداي موتور هو جعل الجودة على رأس أولوياتها، لذا أنشأ الرئيس الفخري جونغ مونغ-غو نظامًا موحدًا لبناء المصنع لضمان إنتاج متسق وعالي الجودة لسيارات هيونداي وكيا حول العالم، وبنى أحد أكبر مراكز البحث والتطوير في العالم لتعزيز القدرة التنافسية للمجموعة.

كما قدم الرئيس الفخري الحالي نموذجًا جديدًا للإدارة المستدامة من خلال إنشاء مصنع الصلب المتكامل Hyundai Steel Co.، مما ساعد على زيادة التآزر داخل المجموعة مع أول هيكل أعمال لتداول الموارد في العالم.

لذا أكد جونغ إي سون أنه سيواصل ويبني على إرث الرئيس المؤسس والذي أصبح رئيسا فخريا الآن للمجموعة، وقال: "بالاستمرار في حفظ هذا الإرث الكبير، أود أن أبشركم جميعا بمستقبل جديد وجريء لمجموعة هيونداي موتور مع كل فرد منكم، قد تكون هناك عقبات في رحلتنا للدخول إلى المستقبل الجديد الذي نطمح له، لكن روح مجموعة هيونداي موتور جعلت المستحيل دائمًا ممكنًا من خلال تشجيع التفاؤل وروح الفريق."

الملف الشخصي للرئيس جونغ إي سون

التعليم

بكالوريوس، جامعة كوريا

ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو

الخبرة الوظيفية

2018 نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مجموعة هيونداي موتور

2009 نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي موتور

2005 رئيس شركة كيا موتورز

2003 رئيس تخطيط إستراتيجية الأعمال، شركة كيا موتورز

نائب الرئيس التنفيذي، قسم تخطيط الأعمال في شركة هيونداي موتور

2002 نائب الرئيس الأول، قسم المبيعات المحلية في شركة هيونداي موتور

1999 مدير قسم المشتريات / دعم المبيعات في شركة هيونداي موتور

