وفاة مواطنة و119 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، وفاة مواطن وتسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 63 حالة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 1787 فحصًا مخبريا.

وأفادت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة صباح الأحد، بأن المواطنة سارة محمود على المصري 88 عاما من بيت حانون، توفيت متأثرة بفيروس كورونا، وكانت في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4645 إصابة، منها 1818 حالة نشطة، و2800 حالة معافاة، و27 حالة وفاة.