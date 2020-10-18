محافظ جنين: حالة وفاة و31 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة

وطن: أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وفاة مواطن من بلدة اليامون ( 58 عاما) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان المتوفى يخضع للعلاج في المستشفى العسكري ويعاني من أمراض السكري والضغط (قلب مفتوح)، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المحافظة إلى 14 منذ بدء الجائحة.

وفي تحديث الحالة الوبائية في المحافظة حتى صباح اليوم الأحد، أعلن تسجيل 31 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، فيما سجلت 34 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 343 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 14 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

