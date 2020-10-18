استمرار تأهب جيش الاحتلال خوفا من رد حزب الله

رام الله - وطن: قال موقع إلكتروني عبري إن جيش الاحتلال على أهبة الاستعداد عند الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أن "حزب الله" اللبناني يبحث عن هدف من جيش الاحتلال بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان.

وأشار موقع "والا" العبري إلى أن جيش الإحتلال يواصل تأهبه على الحدود الشمالية منذ 90 يوما تقريبا، تخوفا من رد فعل من حزب الله اللبناني، على خلفية استشهاد أحد عناصره.

وأضاف أن الأوضاع على الحدود اللبنانية تتغير وتتلقى مؤشرات جديدة في الآونة الأخيرة، على خلفية شعور باحتمال وقوع هجوم سيدفع المنطقة إلى جولة معارك لأيام.

ونقل الموقع على لسان ضابط بجيش الاحتلال من الفرق العاملة على الحدود المشتركة، قوله: "إذا تجرأ نصر الله على إيذاء جندي إسرائيلي، فسيكون ثمن الدم قاسيا ومؤلما".

وتابع الضابط الإسرائيلي: "رسالتنا للجنود أن نكون مستعدين لأي تطور، وفي المرة القادمة التي يحاولون فيها ضربنا، لن ينتهي الأمر بإطلاق قذائف".

والا العبري