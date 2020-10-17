بايدن: ترامب مصدر رعب ويشكّل خطرًا على الولايات المتحدة

وطن: قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، اليوم السبت، إنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يعرف كيف يكذب ببراعة وبصورة دائمة، والنخبة تعرف هذه الألاعيب وهو يسعى إلى تدميرنا جميعًا".

وأكَّد بايدن في كلمةٍ له بولاية ميشيغان، أنّ "أرواحًا كثيرة ستزهق بسبب كورونا إذا رفضنا اتباع إرشادات المختصين، الرئيس ترامب كم مرة سخر مني لأنني أرتدي الكمامة!"، لافتًا إلى أنّ ترامب "لايزال مصرًا على التعامل بسذاجة من وباء كورونا.. حصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع أكثر مما فقدنا في الحرب العالمية الثانية".

كما أشار إلى أنّه "حينما يقوم الرئيس بالحديث أو التغريد عن تحرير مشيغان وتفوق العرق الأبيض فهذا كلام جارح وصدم العالم بأجمعه"، لافتًا إلى أنّه "ترشّح للانتخابات لأن هناك من يسعى إلى محاولة تقسيمنا والتقليل من أهميتنا".

وتابع: "الرئيس ترامب يسعى إلى خلق الفوضى للتغطية على فشله في التعامل مع فيروس كورونا​"، داعياً إلى "الوقوف ضد الكراهية كونها لا تجلب أي نتائج ولن نسمح بذلك".

كما رأى بايدن أنّ "ترامب يريد التخلّص من نظام الرعايا الصحية الذي اعتمده الرئيس أوباما وهذا سيعرّض أرواح الملايين للخطر"، مُشددًا على أنّه "لا يمكن أن نترك أميركا تنهار، وسنقاتل لتحسين وضع العمال، وترامب هو أول رئيس سيُغادر مكتبه تاركًا فرص عمل أقل من تلك التي استلمها".

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال احتفالية "حماية كبار السن الأميركية" في ولاية فلوريدا، أنّ "اليسار الاشتراكي سيدمر حياة الأميركيين.. أريد حماية الأميركيين من خطر حركة يسارية متشددة، فيما جو بايدن لا يحرك ساكنًا".

وخلال حديثه، شبّه ترامب نجل جو بايدن، بأنّه "يشبه المكنسة الكهربائية، حيث يتبع والده ويحصل على الملايين، وعائلة بايدن عائلة جريمة منظمة".